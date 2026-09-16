Fietser klemgereden en overvallen door vier gemaskerde criminelen

Een 47-jarige man is dinsdagmorgen aan de Okrodam in Suriname door vier gemaskerde mannen overvallen nadat zij hem met een auto hadden klemgereden. Eén van de daders was gewapend met een vuistvuurwapen. Toen het slachtoffer om hulp riep en omstanders naar buiten kwamen, lieten de overvallers de buit achter en sloegen zij op de vlucht.

Het slachtoffer N.R. reed op zijn elektrische fiets vanuit de Henri Fernandesweg over de Okrodam. Volgens zijn verklaring werd hij geruime tijd gevolgd door een grijze Toyota Vitz. De auto had alleen aan de achterzijde een kentekenplaat.

De inzittenden reden hem vervolgens klem, waardoor hij met zijn fiets ten val kwam. Daarna stapten alle vier de mannen uit. Zij hadden hun gezichten met doeken bedekt. Eén van hen had een zwart vuistvuurwapen bij zich.

De overvallers namen zijn rugtas af en rukten een gouden bamboeketting van zijn hals. N.R. verzette zich en riep om hulp. Nadat omstanders naar buiten kwamen, lieten de daders de buit achter en vluchtten zij in de richting van de Henri Fernandesweg.

Het slachtoffer liep een verwonding aan zijn borst, schaafwonden aan beide knieën en een snijwond aan zijn linkerwang op. Agenten van het politiebureau Kwatta gingen na de melding van de straatroof naar de locatie en troffen hem daar aan.

De politie van Kwatta onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de vier voortvluchtige verdachten.