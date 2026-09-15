Vuilniswagen knalt tegen woning na aanrijding, twee gewonden

Een vuilniswagen is maandagavond tegen een woning geknald na een aanrijding met een personenauto aan de Helena Christinaweg in Suriname.

Bij het voorval raakten de chauffeur van de vrachtwagen en de bestuurder van de auto gewond. Beide slachtoffers werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De personenauto eindigde na de botsing in een goot langs de weg. De exacte oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk.

De vuilniswagen doorboorde na de botsing de schutting, reed het erf op en kwam vervolgens tegen de woning tot stilstand.

De woning, de vuilniswagen en de personenauto liepen zware schade op. Manschappen van de brandweer waren eveneens ter plaatse om assistentie te verlenen aan de ambulancedienst en olievlekken op de weg op te ruimen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.