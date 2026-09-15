Vrouwen brengen spullen voor arrestant; hasj in deodorantroller aangetroffen

Een deodorantroller tussen de spullen voor een arrestant heeft zondagmorgen op het politiebureau Santo Dorp in Wanica geleid tot de aanhouding van twee 21-jarige vrouwen. Bij controle bleek de roll-on een zwart plastic zakje met vermoedelijk hasj te bevatten.

De vrouwen, B.J.U. en M.O.N., waren naar het bureau gekomen om voeding en toiletartikelen af te geven voor een arrestant die in het politiecellenhuis is ingesloten, meldt Politie – Regio Midden Suriname.

Een politiemedewerker controleerde de meegebrachte goederen en trof daarbij het zakje in de deodorant aan. Daarin zaten blokjes van een bruine, samengeperste substantie. Het vermoeden bestaat dat het om hasj gaat.

Na de vondst werden beide vrouwen aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.