Verdachte schietpartij na vlucht naar Nederland twee jaar later opgepakt in Suriname

Een 42-jarige man die wordt verdacht van een schietpartij in 2024, is maandag 14 september na twee jaar aangehouden in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte S.R. na het incident naar Nederland was uitgeweken, maar keerde na enige tijd terug naar Suriname.

Hij zou in 2024 na een woordenwisseling met een vuistvuurwapen op een andere man hebben geschoten. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en moest worden geopereerd.

Na de schietpartij kwam de 42-jarige man in beeld als verdachte. Hij wist echter naar Nederland te vertrekken en bleef twee jaar uit handen van justitie.

Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) hielden hem maandag aan en droegen hem over aan de Recherche Paramaribo. De verdachte is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.