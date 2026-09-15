Verdachte bromfietsdiefstal in been geschoten na vlucht voor politie

De 21-jarige N.C. is afgelopen nacht in de omgeving van de Luchthavenlaan door de Surinaamse politie in zijn been geschoten. Hij zou tijdens een achtervolging een stopbevel hebben genegeerd en met een bromfiets op een politieman zijn ingereden. Een tweede verdachte wist het bos in te vluchten.

Aanleiding voor het politieoptreden was een melding van een kapitein over de diefstal van twee bromfietsen. Volgens de melder reden de verdachten op de gestolen voertuigen in de richting van Zanderij. Hij gaf daarbij aan de mannen op de voet te volgen.

Agenten gingen naar aanleiding van de melding richting Matta, waar zij het tweetal ter hoogte van het centrum signaleerden. De mannen hadden een brushcutter en een kettingzaag bij zich. Aanvankelijk gaven zij gehoor aan het bevel om te stoppen.

Tijdens de ondervraging ging een van de verdachten, die nog op een bromfiets zat, er plotseling met hoge snelheid vandoor in de richting van Wit Santi. De andere man vluchtte te voet het bos in. Een politieman bleef achter om hem in de gaten te houden, terwijl een collega de bromfietser achtervolgde.

In de omgeving van de Luchthavenlaan kreeg de bromfietser opnieuw het bevel om te stoppen. Hij zou zijn doorgereden en daarbij op een politieman zijn ingereden. De agent loste daarop een waarschuwingsschot in de lucht. Toen de verdachte bleef doorrijden, werd gericht op hem geschoten. Daarbij werd hij in zijn rechterbovenbeen geraakt.

De gewonde N.C. werd met een opgeroepen ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

De politie nam twee bromfietsen, een brushcutter en een kettingzaag in beslag. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.