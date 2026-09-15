Politie bevestigt overlijden meisje (15) tijdens seks; doodsoorzaak nog onbekend

De doodsoorzaak van het 15-jarige meisje dat zondag 13 september aan de Recifestraat in Paramaribo overleed, is nog niet vastgesteld. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft maandag het eerdere bericht van Waterkant.Net over het incident bevestigd. Daarbij is bekendgemaakt dat zowel het slachtoffer als haar vriend 15 jaar oud was.

Het overleden meisje heette Anna Paula Fereira Palvon. Volgens de door de redactie achterhaalde persoonsgegevens werd zij op 10 november 2010 in Brazilië geboren. In de berichtgeving van KPS wordt zij aangeduid met de initialen A.P. en wordt gesproken van vermoedelijk Cubaanse afkomst.

Uit het voorlopige onderzoek komt naar voren dat het meisje tijdens intiem contact met haar vriend plotseling benauwd werd. De jongen bracht haar vervolgens naar een ruimte met airconditioning, in een poging haar te laten bijkomen. Daar overleed zij kort daarna.

Agenten van bureau Munder gingen na een melding naar het adres en troffen het meisje zonder tekenen van leven aan. Een ingeschakelde arts stelde haar overlijden officieel vast.

Hoewel de omstandigheden voorafgaand aan haar overlijden voorlopig in kaart zijn gebracht, staat daarmee nog niet vast waardoor zij is overleden. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is haar lichaam voor nader onderzoek in beslag genomen.

Haar 15-jarige vriend S.L. is voor verder verhoor naar het politiebureau overgebracht. De bekendmaking vermeldt niet dat hij in verzekering is gesteld. Het onderzoek naar het overlijden wordt voortgezet.