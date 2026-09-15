Online portaal biedt inzicht in loadshedding bij de EBS

Wie ’s morgens controleert of zijn aansluiting op de lijst voor mogelijke stroomuitschakelingen staat, weet daarmee nog niet wat er ’s avonds kan gebeuren. In de namiddag wordt een nieuwe planning voor de avonduren ingevoerd. Daarom krijgen stroomafnemers het advies om twee keer per dag na te gaan of hun aansluiting voor mogelijke loadshedding is ingepland.

Dat meldt N.V. EnergieBedrijven Suriname in een bekendmaking van 14 september. Via het online portaal loadshedding.ebs.sr kunnen gebruikers controleren of hun aansluiting voorkomt op de actuele planning voor die dag.

Een vermelding op de lijst betekent echter niet dat de stroom daadwerkelijk zal worden uitgeschakeld. De planning is uitsluitend indicatief en wordt gebruikt als loadshedding noodzakelijk blijkt. Ook wanneer een aansluiting in het overzicht staat, is een onderbreking dus niet zeker.

Voor de controle kunnen gebruikers zoeken op hun meternummer of aansluitnummer. Nadat zij de gewenste zoekmethode hebben gekozen, voeren zij het nummer in en klikken zij op ‘zoek’. Het portaal laat vervolgens zien of de aansluiting op de actuele lijst staat.

De informatie die in de ochtend en middag wordt getoond, heeft betrekking op mogelijke uitschakelingen gedurende die dagdelen. Voor de avond volgt in de namiddag een nieuwe planning. Een tweede controle is daarom nodig om ook van die planning op de hoogte te zijn.

De bekendmaking sluit af met een oproep om gezamenlijk het energiegebruik te beheersen. Daarmee kan volgens het bericht loadshedding worden voorkomen.