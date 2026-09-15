Leo Brunswijk gelooft dat niet zijn broer, maar God hem als EBS-directeur heeft geplaatst

Leo Brunswijk weerspreekt dat hij zijn benoeming tot directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) te danken heeft aan zijn broer, Ronnie Brunswijk. Hij stelt dat zijn aanstelling reeds op zijn pad uitgestippeld was door God.

“De machtigheid van een naam komt niet zomaar. Dat is iets dat gegeven is. Het komt van boven… het komt van de Heere. Dus jij bepaalt het niet zelf. Als je naar de kerk gaat en als je een gelovige bent, dan zie je dat alles wat op je pad komt… dat was al uitgestippeld door de Heere”, zei de EBS-directeur in het programma Bakana Tori.

Of zijn periode als topman bij het energiebedrijf gehandhaafd zal blijven, hangt volgens hem ook af van God. Brunswijk stelt dat je niet kunt praten over het programma van de Heere God. Daarbij benadrukt hij dat mensen heel wat zaken niet in de hand hebben en dus overgeleverd zijn aan de plannen van de Almachtige. Leo trad in februari 2023 aan als de nieuwe directeur van de NV EBS. Zijn broer Ronnie, leider van de ABOP, was toen vicepresident van Suriname.

Brunswijk, die recent scherp is uitgekomen na kritiek vanuit het parlement over de loadshedding vanuit de NV EBS, stelt zich vooral enorm gestoord te hebben aan de kritiek van sommige parlementariërs die zijn uitspraken in een andere context hebben geplaatst. Hij verwijt NDP-parlementariër Raymond Sapoen daarbij dat die onjuist heeft weergegeven dat hij DNA-leden zou hebben opgeroepen hun ‘grote mond’ te houden. Brunswijk noemt die bewering een faliekante leugen en stelt dat deze bezijden de waarheid is.

“Sapoen moet de gemeenschap wel goed informeren. Want hij zat daar te schreeuwen dat Leo Brunswijk heeft gezegd: ‘grote mond’. Dat is een faliekante leugen en bezijden de waarheid”, stelt hij.

Aan de andere kant stelt Brunswijk persoonlijk in DNA te zijn geweest om informatie te verschaffen en leden daar de ruimte te hebben gegeven om vragen over eventuele onduidelijkheden te stellen.

Verder zijn op de website van de EBS goedgekeurde jaarrekeningen tot en met het jaar 2020 te vinden. De jaarrekeningen van 2021 en 2022 zijn al af, maar de aandeelhouder heeft aangegeven dat deze weer behandeld zullen worden bij de eerstvolgende AVA. Het jaarverslag van 2023 moet eind november af zijn bij de accountant. Hij vindt het daarom erg dat er in het parlement is aangegeven dat er slechts jaarrekeningen tot en met het jaar 2018 zijn geproduceerd.