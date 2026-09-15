Breeveld: “Ik hoop dat regering voorstel Gajadien overweegt en uitvoert”

Oud-DOE-parlementariër Carl Breeveld steunt het voorstel van VHP-fractieleider Asis Gajadien om de aangekondigde salarisverhoging van 15 procent voor de directeur van Algemeen Bestuur tijdelijk aan te houden. Indien dit voorstel door president Jennifer Simons wordt goedgekeurd, kan de verhoging via de wettelijke koppeling niet meer doorwerken naar de bezoldiging van politieke ambtsdragers en de rechterlijke macht.

“Ik kan me vinden in dat voorstel. Als je inderdaad weet dat de doorsneeambtenaar het moeilijk heeft, laat dan hun situatie verbeteren. Maar als jij al in een positie bent waarbij je redelijk goed of superredelijk zelf het hoofd boven water kan houden, dan moet je wel bereid zijn om te zeggen: ‘nee, laten we er in ieder geval voor zorgen dat die regeling voor ons nu niet geldt’.

Dus ik vind dat voorstel van Gajadien een goed voorstel en ik hoop van harte dat de regering dat voorstel overweegt en uitvoert. Omdat je anders weer scheve ogen krijgt”, zei Breeveld in een interview op TBN.

Volgens de politicus kan de doorwerking van deze 15 procent naar DNA-leden, ministers en de rechterlijke macht anders opnieuw tot scheve verhoudingen leiden, waarbij mensen in bepaalde posities profiteren van een inkomensverhoging van 15 procent, terwijl juist de mensen die het financieel het hardst nodig hebben, weer achterblijven.

Gajadien heeft hierover afgelopen woensdag een spoedbrief gestuurd aan de president, via DNA-voorzitter Ashwin Adhin. Volgens Gajadien is de bezoldiging van de president binnen de huidige wettelijke systematiek gekoppeld aan die van de directeur van Algemeen Bestuur. Een salarisaanpassing voor deze functionaris werkt daardoor automatisch door naar de president en vervolgens, krachtens andere wettelijke regelingen, naar andere politieke ambtsdragers. De VHP’er vindt dat deze automatische koppeling niet langer wenselijk is.

Ondertussen heeft bestuurskundige Eugene van der San in het programma Bakana Tori aangegeven dat het idee van Gajadien wel mogelijk is, maar niet zoals dat nu is voorgesteld. Volgens de oud-kabinetsdirecteur moet de loskoppeling juist bij de politieke ambtsdragers worden gepleegd, aangezien de directeur een ambtenaar is. Indien de loskoppeling bij de directeur zou worden gepleegd, dan zou er een probleem ontstaan in de verhouding tussen het salaris van de directeur en de laagste ambtenarenschaal.