Bouwvoorraden Barbados raken op: Suriname in beeld als leverancier

Barbados kijkt naar Suriname voor de levering van steenslag, silicazand en andere bouwmaterialen, nu de eigen voorraden opraken. De behoefte aan deze materialen speelt terwijl de eilandstaat zijn infrastructuur verder verbetert. Voor het Surinaamse staatsmijnbouwbedrijf Grassalco biedt dat mogelijkheden om een nieuwe afzetmarkt te ontwikkelen.

De belangstelling kwam naar voren tijdens gesprekken tussen de Barbadiaanse senior minister Kerrie Symmonds en een bedrijfsdelegatie onder leiding van president-directeur Johan Seymor. Dat blijkt uit een persverklaring van N.V. Grassalco van 12 september. Tijdens de meerdaagse missie werden naast mogelijke leveringen ook financiering en samenwerking op landbouwgebied verkend. De gesprekken moeten nog worden omgezet in concrete overeenkomsten.

Ook op het gebied van plantvermeerdering ziet Barbados mogelijkheden voor Surinaamse ondersteuning. Het ministerie dat daar verantwoordelijk is voor de agrarische sector heeft interesse getoond in de expertise van In-Vitro Plant, een dochteronderneming van het mijnbouwbedrijf. De eilandstaat werkt aan een modern laboratorium voor in-vitrovermeerdering van planten en wil begeleiding bij de inrichting en het operationeel maken daarvan.

De beoogde samenwerking richt zich onder meer op de productie van hoogwaardig plantmateriaal dat vrij is van plaagorganismen. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling, levering, import en export van plantmateriaal en landbouwproducten. Daarmee willen de partijen bijdragen aan de landbouwsector, voedselzekerheid en regionale handel. Het streven is om de samenwerking op korte termijn vast te leggen in een Memorandum of Understanding (MoU).

Voor de financiering van toekomstige activiteiten sprak de delegatie met vertegenwoordigers van de African Export-Import Bank (Afreximbank), onder wie de aankomende Chief Operating Officer Roy Reid, Okey Ijerika en Suriname-vertegenwoordiger Raymond Ward. Aan bod kwamen handels- en projectfinanciering, investeringen, infrastructuur en regionale handel. Ook werden nieuwe bedrijfsplannen gepresenteerd en mogelijkheden besproken om kredietwaardige projecten te ondersteunen.

Een afzonderlijke kennismaking met de Caribbean Development Bank vormde een eerste verkenning van mogelijke samenwerking. Het bedrijf wil de banden met regionale en internationale banken versterken om projecten te kunnen financieren die zowel van nationaal belang als winstgevend zijn.

Naast Seymor namen operationeel directeur Berto Sampi, financieel directeur Jerney Noordzee, commissaris Joël Anches en adviseurs deel aan de missie. De organisatie en begeleiding waren in handen van Dawn Simpson, adviseur internationale bedrijfsontwikkeling, met ondersteuning van Alphea Wiggins, speciaal gezant van de premier van Barbados.

De vervolggesprekken moeten uitwijzen welke handels-, investerings- en financieringsafspraken daadwerkelijk tot stand kunnen komen. De nieuwe directie wil via meer verkoop, nieuwe markten en langdurige samenwerkingen meer waarde halen uit de natuurlijke hulpbronnen van Suriname.