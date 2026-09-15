Boete voor verwaarloosd perceel kan oplopen tot 10.000 SRD, ook afval verbranden en vuile berm beboet

Een perceel niet onderhouden kan in Suriname een boete tot SRD 10.000 opleveren. Ook het verbranden van huis- en tuinafval en het laten liggen van een autowrak op de berm staan op de officiële boetelijst voor milieuovertredingen die procureur-generaal vandaag heeft bekrachtigd. Dat meldt het Openbaar Ministerie Suriname.

Bij slecht onderhouden percelen bepaalt de oppervlakte hoe hoog het bedrag uitvalt. De lijst begint met SRD 1.000 voor de categorie tot 500 vierkante meter. Voor de daaropvolgende oppervlaktecategorieën lopen de bedragen op naar SRD 3.500, SRD 5.500 en SRD 7.500. Bij percelen groter dan 5.000 vierkante meter bedraagt de boete SRD 10.000.

De bijlage beschrijft daarbij ook de procedure rond het laten schoonmaken van een terrein. Wie een aanzegging krijgt, moet binnen drie weken de voorgeschreven werkzaamheden uitvoeren. Blijft dat uit, dan kan de districtscommissaris de zuivering laten verrichten op kosten van de verantwoordelijke gebruiker, beheerder of rechthebbende. Naast een boete kunnen dus ook schoonmaakkosten voor diens rekening komen.

Voor illegale afvaldumpingen op de openbare weg en openbare plaatsen is de hoeveelheid bepalend. De laagste categorie, van nul tot één kubieke meter, kost SRD 1.000. Daarna volgen bedragen van SRD 2.500 voor één tot 2,5 kubieke meter, SRD 5.000 voor 2,5 tot vijf kubieke meter, SRD 6.500 voor vijf tot 7,5 kubieke meter en SRD 7.500 voor 7,5 tot tien kubieke meter. Bij meer dan tien kubieke meter loopt de boete op tot SRD 10.000.

Ook de directe omgeving van een woning of perceel valt onder de lijst. Voor het niet onderhouden van de straatberm langs een perceel staat SRD 1.000 vermeld. Hetzelfde bedrag geldt voor het niet vrijhouden van het terrein binnen zes meter rondom een woning van onkruid, struiken, afval en andere rommel.

Een autowrak, slooponderdelen of andere obstakels op de berm kunnen een boete van SRD 3.500 opleveren. De bijlage vermeldt bovendien dat de politie de daarin omschreven voertuigen en voorwerpen die zonder toestemming op de openbare weg zijn geplaatst, op rekening en risico van de verantwoordelijke kan verwijderen en opslaan.

Voor het verbranden van huis- en tuinafval op of langs de openbare weg én op het eigen perceel vermeldt de lijst een boete van SRD 1.000. De bekrachtigde bedragen hebben betrekking op overtredingen uit de Politiestrafwet en het Wetboek van Strafrecht. De samenleving wordt opgeroepen de voorschriften na te leven en mee te werken aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving.