Alfredo (51) die overleed na gewelddadige arrestatie was geen fatbike dief

De fatbike was niet de fiets die de politie zocht. Toch eindigde de controle van de 51-jarige Alfredo Goeloe zaterdagavond in Rotterdam in een gewelddadige arrestatie, waarna hij overleed. De politie heeft inmiddels bevestigd dat hij ten onrechte voor een fatbike dief was aangezien.

Goeloe laat onder anderen zijn vrouw Charnelle Babel achter. Zij is zeven maanden zwanger van hun eerste gezamenlijke kind. Maandagavond sprak zij de honderden mensen toe die in Rotterdam-Zuid bijeenkwamen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan haar man.

Beelden van de aanhouding tonen hoe meerdere agenten Goeloe met kracht tegen de grond houden. Terwijl hij probeert los te komen, schreeuwt hij van de pijn en roept hij om hulp. Ook zegt hij dat hij suikerziekte heeft. Niet veel later wordt hij onwel. Agenten proberen hem te reanimeren, maar hij overlijdt.

De confrontatie ontstond tijdens een zoektocht naar een gestolen fatbike in Rotterdam-Zuid. Agenten controleerden Goeloe, die geen identiteitsbewijs kon laten zien. Het Openbaar Ministerie stelt dat een agent vervolgens met een fouillering zijn identiteit wilde achterhalen. Goeloe zou daarop zijn weggerend, waarna agenten de achtervolging inzetten en hem aanhielden.

Volgens Controle Alt Delete had Goeloe diabetes en was hij juist onderweg naar huis om medicijnen te halen. De fiets waarop hij die avond reed, bleek niet de gestolen fatbike te zijn waarvoor de politie op pad was.

De nabestaanden laten zich bijstaan door advocaat Gerald Roethoef en hebben aangekondigd aangifte te doen. De Rijksrecherche onderzoekt de gebeurtenissen rond de arrestatie en het overlijden. Hoe Goeloe precies om het leven is gekomen, moet nog worden vastgesteld.