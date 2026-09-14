Van der San: “Loskoppeling niet bij directeur plegen, maar bij politieke ambtsdragers”

Bestuurskundige Eugene van der San vindt dat het voorstel van VHP-fractieleider Asis Gajadien om de salarisverhoging van 15 procent voor de directeur van Algemeen Bestuur tijdelijk aan te houden, mogelijk is, maar niet op de voorgestelde wijze. Volgens Van der San moet daarbij rekening worden gehouden met de wettelijke koppeling binnen het openbaar bestuur.

Van der San voerde in het programma Bakana Tori aan dat de directeur op grond van het ambtenarenbezoldigingsbesluit het sluitstuk vormt van het ambtelijk apparaat voor wat betreft de functie-inhoud. Zo is er ook een verhouding tussen het salaris van de laagste schaal en het salaris van de hoogste schaal, in dezen de directeur. Hij stelt daarom voor om de loskoppeling juist te maken bij de politieke ambtsdragers.

“Dat betekent dat het begint bij de assembleeleden, ministers, onderministers, vicepresident, president, districts- en ressortsraadsleden. Die zijn politieke ambtsdragers. Dus dan zou je daar kunnen en dan is het ontkoppeld naar boven. Dat betekent dat deze politieke ambtsdragers, zoals hij dat suggereert, voorlopig die loonronde niet ontvangen. En dan zal men dat later herstellen”, zei Van der San.

Gajadien heeft hierover afgelopen woensdag een spoedbrief gestuurd aan de president, via DNA-voorzitter Ashwin Adhin. Volgens Gajadien is de bezoldiging van de president binnen de huidige wettelijke systematiek gekoppeld aan die van de directeur van Algemeen Bestuur. Een salarisaanpassing voor deze functionaris werkt daardoor automatisch door naar de president en vervolgens, krachtens andere wettelijke regelingen, naar andere politieke ambtsdragers.

De VHP’er vindt dat deze automatische koppeling niet langer wenselijk is. Volgens Van der San kan de directeur niet zomaar worden losgekoppeld van de bestaande bezoldigingsstructuur, omdat de koppeling doorwerkt naar de lagere functies.

Het ambtenarenbezoldigingsbesluit vormt daarbij de basis die loopt van schaal 1, tegenwoordig binnen het FISO-systeem, tot en met de schaal/functie van directeur. De directeur maakt deel uit van het ambtelijk apparaat en is geen politieke ambtsdrager. Ook de districtscommissaris valt volgens Van der San onder het ambtelijk apparaat. “Het openbaar bestuur bestaat uit politieke ambtsdragers en het ambtelijk apparaat. Daardoor is die koppeling zo ontstaan. Maar het betekent niet dat het zo moet blijven als het problemen geeft”, aldus Van der San.

De oud-kabinetsdirecteur benadrukt wel dat, indien in de richting van zijn voorstel wordt gegaan, daarin het gevaar schuilt dat politieke ambtsdragers veel hogere salarissen kunnen krijgen. Dat was ook het geval toen de wet geldelijke voorzieningen van de drie staatsmachten in eerste instantie in het parlement werd behandeld. Toen was er een voorstel om het salaris van de president, ontkoppeld van het ambtenarenapparaat, op rond 3 miljoen SRD per maand te brengen. Met toelagen zou dat 6 miljoen SRD worden. “Dus het kan, maar er zitten gevaren in”, aldus Van der San.