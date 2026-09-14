Regenbuien op komst aan de kust, maar Suriname blijft broeierig warm

In delen van het Surinaamse kustgebied kunnen maandag 14 september lichte tot matige regenbuien vallen. Toch blijft het benauwd: door de combinatie van warmte en een hoge luchtvochtigheid kan het aanvoelen als 35 tot 38 graden. Dat meldt het Nationaal Meteorologisch Centrum in de verwachting voor zondagavond tot maandagavond.

De nieuwe week begint in het hele land met overwegend rustige weersomstandigheden. Gedurende de dag neemt de bewolking geleidelijk toe. Vooral in de middag en avond kunnen zich aan de kust regenbuien ontwikkelen. Zondagavond houden plaatselijk nog buien aan in het binnenland.

De luchttemperatuur loopt maandag in vrijwel alle districten op tot maximaal 33 graden. Alleen voor Marowijne wordt een iets lager maximum van 32 graden verwacht. De hogere gevoelstemperatuur kan vooral in de middag voor lichte tot matige hittestress zorgen, met benauwde en vermoeiende omstandigheden als gevolg.

Het advies is daarom om voldoende water te drinken en zware lichamelijke inspanning tijdens de warmste uren te beperken. Ook wordt afgeraden om langdurig in de zon te blijven.

In de nacht van zondag op maandag liggen de minimumtemperaturen aan de kust rond 23 graden. Voor Para, Brokopondo en Sipaliwini wordt een minimum van 22 graden aangegeven. De wind waait uit het oosten tot oostnoordoosten, met snelheden van ongeveer 11 tot 24 kilometer per uur.

De weersverwachting geldt tot maandag 14 september om 19.30 uur.