Passagier tijdens politiecontrole betrapt met vuurwapen in schoudertas

Een man is zaterdagavond in Paramaribo aangehouden nadat de Surinaamse politie tijdens een controle een vuurwapen en munitie bij hem aantrof.

Vernomen wordt dat een politieteam op de Johannes Pontweg in Suriname een Toyota Hiace-busje met drie inzittenden aan een controle onderwierp. Het voertuig reed vanuit de richting van de Frederikshoopweg in de richting van de Nieuwzorgweg.

Tijdens de controle moesten de inzittenden uit het voertuig stappen. In de auto zelf werden geen strafbare goederen gevonden. De aandacht van de politie ging vervolgens uit naar een van de passagiers, die tijdens het contact met de agenten herhaaldelijk zijn hand op een zwarte schoudertas hield.

Bij controle van die tas werd een vuistvuurwapen in een holster aangetroffen. Ook werden twee patronen van het kaliber 9 millimeter gevonden.

De man kon volgens de beschikbare informatie geen geldige vergunning voor het vuurwapen overleggen. Hij verklaarde dat hij het wapen kort daarvoor langs de berm zou hebben gevonden toen hij was gaan plassen.

De verdachte werd vervolgens aangehouden en overgebracht naar een politiebureau voor verdere afhandeling. Het wapen en de munitie zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.