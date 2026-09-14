Pakkitow: “Corruptie kan je alleen aanpakken als je hard optreedt”

NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet plaatst vraagtekens bij de wijze waarop de regering in Suriname onder leiding van president Jennifer Simons corruptie aanpakt. Volgens hem wordt in sommige gevallen wel opgetreden, maar schiet de aanpak in andere gevallen tekort. Hij vindt dat corruptiebestrijding alleen effectief kan zijn wanneer er streng en consequent wordt gehandeld.

“Ik zie bij deze dat de president in sommige gevallen haar best doet en in sommige gevallen niet. Corruptie kan je alleen hard aanpakken als je hard optreedt. Er is geen andere weg. Je kan niet zacht optreden en verwachten dat corruptie aangepakt gaat worden”, zei Biervliet in een interview op radio Awaaz.

Volgens hem kan het uitblijven van maatregelen in bepaalde gevallen te maken hebben met het feit dat de president weinig weet over de zaak. Daarnaast merkt Biervliet op dat de president bij haar aantreden had aangegeven dat de regering ‘vanaf het begin’ zou beginnen. Daarmee zou zijn bedoeld dat binnen ministeries en sectoren wordt nagegaan waar fouten zijn gemaakt, wie daarvoor verantwoordelijk is en op welke wijze deze zijn ontstaan.

Hij benadrukt dat het onderzoeken en afhandelen van bepaalde zaken tijd kan vergen en niet noodzakelijk binnen één of twee jaar kan worden afgerond.

“Er zijn miljardenschulden in Surinaamse dollars achtergelaten bij LVV. Hoe komt het dat er miljarden zijn achtergelaten aan schulden, maar niemand nog is verhoord of op het matje is geroepen? Waarom worden die mensen niet vervolgd? Waaraan ligt het? Zijn er politieke afspraken gemaakt? Zijn er situaties geweest waarbij ze niet anders kunnen? Waarom is het zo stil?”, aldus Biervliet.