Orlando Ceder benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tijdens jubileumconcert

Wat voor Orlando Ceder een feestelijke viering van twintig jaar Black Harmony moest worden, kreeg zondag 13 september een onverwachte en emotionele wending. Tijdens het jubileumconcert in Amare werd de artistiek leider en oprichter van de Afro-Surinaamse muziekformatie op het podium verrast met de mededeling dat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ceder stond aan het einde van het concert klaar om het programma af te sluiten, toen hij plotseling werd onderbroken. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag kwam het podium op en stond uitgebreid stil bij de loopbaan en maatschappelijke inzet van de muzikant en cultuurmaker.

Daarbij werd niet alleen zijn werk met Black Harmony genoemd. Ook zijn activiteiten als artistiek directeur van Stichting Eternity Percussion, Musical Director bij Stichting Untold Empowerment en Artist in Residence aan het Conservatorium van Amsterdam kwamen aan bod. Daarnaast werd aandacht besteed aan zijn jarenlange inzet als cultuurondernemer, coach, docent, jongerenwerker en maker.

Voor Ceder kwam de onderscheiding volledig onverwacht. Op Facebook schrijft hij dat het horen van al zijn werkzaamheden en prestaties achter elkaar hem deed beseffen hoeveel hij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Omdat hij doorgaans alweer bezig is met een volgend project, concert, repetitie of begeleidingstraject, staat hij naar eigen zeggen niet vaak stil bij wat er inmiddels allemaal is bereikt.

De koninklijke onderscheiding viel samen met een bijzonder jubileumjaar. Black Harmony bestaat twintig jaar en Ceder geeft aan al sinds januari bij die mijlpaal stil te staan. Het concert in Amare vormde een belangrijk moment binnen die viering en werd volgens hem een succes.

Een belangrijke rol achter de verrassingsactie was weggelegd voor zijn partner Elice Venloo. Volgens Ceder was zij degene die het traject rond de onderscheiding in gang had gezet, zonder dat hij daar zelf iets van wist. Ook andere betrokkenen zouden in het geheim hebben meegewerkt om de verrassing mogelijk te maken.

De benoeming heeft diepe indruk op hem gemaakt. Ceder noemt 13 september 2026 een dag die hij nooit meer zal vergeten. De onderscheiding is voor hem niet alleen een erkenning van zijn eigen carrière, maar ook van de jarenlange inzet voor anderen en voor de ontwikkeling van kunst, cultuur en jongeren.