Narcotica Brigade onderzoekt vondst jerrycans gebruikt voor vliegtuigbenzine bij Mozeskreek

In de omgeving van de Mozeskreek in het district Para heeft een gemengd politieteam vijf jerrycans aangetroffen die vermoedelijk waren gevuld met vliegtuigbenzine. De brandstof is in beslag genomen en de zaak is inmiddels overgedragen aan de Narcotica Brigade voor verder onderzoek, meldt het Korps Politie Suriname.

De vondst volgde op informatie uit de gemeenschap dat op een locatie in het gebied meerdere jerrycans met vermoedelijke vliegtuigbenzine waren achtergelaten. De politie meldt dat deze informatie vervolgens door de inlichtingendiensten is onderzocht.

Op basis daarvan werd het betreffende gebied in kaart gebracht. Daarna trok een gemengd team van de politie naar de aangewezen plek om de melding nader te controleren.

Ter plaatse werden inderdaad vijf jerrycans aangetroffen met een vloeistof waarvan wordt vermoed dat het om vliegtuigbenzine gaat. De containers zijn door de politie in beslag genomen.

Bij een verdere controle van de directe omgeving werden geen andere bijzonderheden aangetroffen. Ook is vooralsnog niet bekendgemaakt van wie de jerrycans afkomstig zijn, waarom ze op die locatie waren achtergelaten of waarvoor de vermoedelijke vliegtuigbrandstof bestemd was.

De Surinaamse Narcotica Brigade heeft het verdere onderzoek in de zaak overgenomen.