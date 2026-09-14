Mark de Vries openhartig in Scoren zonder Bal: ‘Skin Firi – luister naar je intuïtie’

Voormalig profvoetballer en huidig bondscoach van de Surinaamse vrouwenploeg Natio Uma, Mark de Vries, is te gast in een nieuwe aflevering van de podcast Scoren zonder Bal. Onder de titel ‘Skin Firi – Luister naar je intuïtie’ blikt De Vries terug op zijn voetbalcarrière, spreekt hij over het leven na het profvoetbal en gaat hij uitgebreid in op zijn band met Suriname.

De in Paramaribo geboren De Vries kende als centrumspits een lange internationale carrière. Hij kwam onder meer uit voor FC Volendam, FC Dordrecht, Heart of Midlothian, Leicester City, sc Heerenveen, ADO Den Haag, Leeds United, Dundee United en SC Cambuur.

Vooral bij Hearts en Cambuur groeide De Vries uit tot een geliefde spits. In Schotland maakte hij onder meer naam door vier keer te scoren in de Edinburgh Derby tegen Hibernian.

In Scoren zonder Bal wordt niet alleen teruggekeken op zijn prestaties binnen de lijnen. De Vries vertelt ook openhartig over de periode ná zijn actieve carrière en de zoektocht naar een nieuw leven wanneer voetbal jarenlang een groot deel van je identiteit heeft bepaald.

Een belangrijke rol daarin speelt ‘Skin Firi’, vrij vertaald: luisteren naar je intuïtie. De Vries vertelt over keuzes die hij tijdens zijn leven heeft gemaakt en waarom vertrouwen op zijn gevoel daarin belangrijk is geweest.

Ook wordt het gesprek persoonlijk. De voormalig spits vertelt over het moment waarop hij voor zichzelf besefte dat zijn leven écht compleet was. Wanneer dat moment kwam en wat er gebeurde, vertelt hij in de aflevering.

Ook het Surinaamse voetbal vormt een belangrijk onderdeel van het gesprek. De Vries werd geboren in Paramaribo en is tegenwoordig bondscoach van Natio Uma, de nationale vrouwenploeg van Suriname. Hij spreekt over zijn Surinaamse roots, zijn huidige verantwoordelijkheid als bondscoach en zijn kijk op de ontwikkeling en toekomst van het Surinaamse voetbal.

Daarmee komt zijn loopbaan op een bijzondere manier samen: van geboren worden in Suriname en opgroeien in Nederland tot een internationale carrière als profvoetballer en uiteindelijk terugkeren naar het Surinaamse voetbal als bondscoach.

De aflevering ‘Skin Firi – Luister naar je intuïtie | Mark de Vries’ van Scoren zonder Bal is nu te beluisteren via hier via Spotify.