Man komt om het leven op weg naar eigen huwelijk

Een man is zaterdag 12 september om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Libin, in de Belgische provincie Luxemburg. Tragisch genoeg was hij onderweg naar zijn eigen huwelijk.

Het ongeval vond rond 13.30 uur plaats. De wagen werd bestuurd door de getuige van de bruidegom. Volgens de eerste informatie verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna het misging.

Hulpdiensten uit Neufchâteau en Libramont kwamen snel ter plaatse. Voor de bruidegom kon echter niets meer worden gedaan. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De bestuurder raakte bij het ongeval gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

De omstandigheden waaronder het ongeval heeft kunnen gebeuren, worden verder onderzocht.