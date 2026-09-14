HomeOnderwerpenMaatschappijMan komt om het leven op weg naar eigen huwelijk
MaatschappijUitgelichtWereldnieuws

Man komt om het leven op weg naar eigen huwelijk

KAM Thuiszorg

-

0
Vrouw dood op poli binnen gebracht na cultureel bad

BORGOE meets PARBO

Een man is zaterdag 12 september om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Libin, in de Belgische provincie Luxemburg. Tragisch genoeg was hij onderweg naar zijn eigen huwelijk.

Het ongeval vond rond 13.30 uur plaats. De wagen werd bestuurd door de getuige van de bruidegom. Volgens de eerste informatie verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna het misging.

ADJUMA Party

Hulpdiensten uit Neufchâteau en Libramont kwamen snel ter plaatse. Voor de bruidegom kon echter niets meer worden gedaan. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De bestuurder raakte bij het ongeval gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

De omstandigheden waaronder het ongeval heeft kunnen gebeuren, worden verder onderzocht.

shop now
Adjuma Party

Vorig artikel
Tienermeisje overleden na onwelwording tijdens seks met leeftijdgenoot
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival