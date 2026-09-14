Kind kan geruisloos in het water belanden: ‘Ook een paar seconden niet alleen laten’

Jonge kinderen kunnen zo snel en geruisloos in het water terechtkomen dat voortdurend toezicht noodzakelijk is. Ouders en andere begeleiders krijgen daarom het dringende advies om hen op en bij het water altijd binnen armbereik te houden.

Die boodschap staat centraal in een maritieme veiligheidstip van het Korps Politie Suriname Speciale Diensten. Kinderen mogen geen moment zonder toezicht worden gelaten, ook niet wanneer het slechts om een paar seconden gaat.

Voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen, geldt bovendien een duidelijke grens: ga met hen niet dieper het water in dan tot hun eigen knieën. De kniehoogte van het kind is daarbij dus bepalend.

Ook voordat kinderen gaan spelen of zwemmen, begint de begeleiding al. Geef hun duidelijke instructies en maak vooraf afspraken. Tijdens het spelen of zwemmen moet er steeds iemand zijn die hen begeleidt.

De oproep geldt zowel voor varen als voor recreëren op en bij het water. Verantwoordelijk toezicht vormt daarbij de basis voor de veiligheid van kinderen.