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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bromfietser krijgt pech en wordt onder bedreiging met mes beroofd door viertal

KAM Thuiszorg

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politieauto met zwaailicht aan

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Een 22-jarige bromfietser is afgelopen nacht te Leiding 11A in Suriname beroofd van zijn blauwe Dayang-bromfiets. Het slachtoffer had onderweg pech gekregen en duwde zijn bromfiets verder toen vier mannen op twee bromfietsen bij hem stopten.

Volgens de verklaring van het slachtoffer, T.A., reed hij vanuit de Menckenbergstraat in de richting van de Commissaris Weythingweg. Nadat zijn bromfiets het had begeven, vervolgde hij zijn weg te voet. Ter hoogte van pandnummer 53 stopten de twee bromfietsen naast hem. Op elk voertuig zaten twee mannen.

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Een van de bijrijders vroeg T.A. of hij degene was die ruzie zou hebben gehad met een vriend van hem. Kort daarop stapte de man af en liep hij met een mes op het slachtoffer af. Vervolgens werd de bromfiets van T.A. weggenomen.

Het viertal vluchtte daarna op de bromfietsen in de richting van de Commissaris Weythingweg. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De Surinaamse politie onderzoekt de beroving en werkt aan de opsporing en aanhouding van de vier verdachten.

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