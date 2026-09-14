Bromfietser (17) beroofd door twee verdachten met houten balk

Een 17-jarige bromfietser is in de nacht van zondag op maandag beroofd op de kruising van de Pandit Paltan Tewarieweg en de Sitalweg in Suriname. De twee verdachten zouden daarbij gewapend zijn geweest met een houten balk.

Na de beroving reden de verdachten weg in de richting van de Martin Luther Kingweg. Wat zij hebben buitgemaakt, is vooralsnog niet bekend.

Het slachtoffer, G.M., liep geen lichamelijk letsel op. Agenten brachten hem over naar de politiepost De Nieuwe Grond.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de twee verdachten.