Appartement politieambtenaar zwaar getroffen bij brand complex: groot deel inboedel verloren

Een politieambtenaar is een groot deel van zijn inboedel kwijtgeraakt bij een brand die zondagmiddag 13 september meerdere appartementen aan de Mr. Rashied Pierkhanweg heeft getroffen. Zijn woning behoort tot de zwaarst beschadigde appartementen op het complex, meldt het Korps Politie Suriname.

De brand veroorzaakte aanzienlijke schade aan verschillende wooneenheden en delen van de dakconstructie. Op de foto zijn zwartgeblakerde gevels, beschadigde ramen en loshangende dakplaten te zien. Voor de woningen liggen verbrande resten over het bestrate terrein.

Bureau Santo Dorp kreeg omstreeks 16.58 uur een melding van brand in een laagbouw stenen woning op het complex. Toen agenten en brandweerlieden arriveerden, stond een rij appartementen in brand.

De Surinaamse brandweer wist verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Agenten stelden ondertussen de omgeving veilig. Het appartement van de politieambtenaar liep zeer ernstige schade op; een groot deel van de spullen in de woning ging verloren.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Het onderzoek naar de oorzaak wordt voortgezet.