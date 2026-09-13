Vrouw vraagt gemeenschap om ondersteuning na beroving

Sarah (28) doet een beroep op de gemeenschap voor ondersteuning nadat zij donderdag 3 september het slachtoffer is geworden van een beroving aan de Sonjastraat, nabij haar woning.

Het slachtoffer liep samen met haar moeder over straat toen een man op een bromfiets tijdens het rijden haar tas wegrukte. De dader reed vervolgens door. In de tas zaten onder meer haar spaargeld en mobiele telefoon.

De beroving heeft grote gevolgen voor Sarah. Zij woont samen met haar ouders en is de enige kostwinner binnen het gezin. Haar ouders kunnen niet meer werken vanwege ziekte. De gebeurtenis heeft haar diep geraakt en zij is nog altijd erg overstuur door wat haar is overkomen.

In deze moeilijke periode vraagt zij de gemeenschap om ondersteuning, zodat zij deze tegenslag te boven kan komen. Met de hulp wil zij onder meer de water- en stroomrekening van deze maand betalen, ervoor zorgen dat het huishouden de maand kan doorkomen en een nieuwe mobiele telefoon aanschaffen.

Voor ondersteuning vanuit het buitenland is door de organisatie Steun Su een GoFundMe-inzamelingsactie opgezet. Mensen in Suriname die de vrouw willen ondersteunen, kunnen contact opnemen via 877-6939.

Elke donatie, groot of klein, betekent veel voor Sarah. Zij is iedereen die haar in deze moeilijke periode ondersteunt enorm dankbaar.