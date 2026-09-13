Tienermeisje overleden na onwelwording tijdens seks met leeftijdgenoot

Een tienermeisje van buitenlandse komaf is zondagochtend overleden nadat zij tijdens een afspraak aan de Recifestraat in Suriname onwel was geworden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer daar had afgesproken met een eveneens minderjarige jongen, met wie zij een relatie zou hebben gehad.

Volgens de jongen had het meisje, dat nog maagd was, besloten om op het betreffende adres voor het eerst intiem contact met hem te hebben. Tijdens de daad zou het meisje plotseling last hebben gekregen van benauwdheid.

Ze werd naar een ruimte met airconditioning gebracht om op adem te komen. Haar toestand ging echter achteruit en zij overleed kort daarop.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Over de exacte doodsoorzaak bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. Nader onderzoek en obductie moeten uitwijzen wat precies tot het overlijden heeft geleid.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. De jongen werd meegenomen naar het bureau voor verhoor. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist.