Suriname wacht benauwde zondag: gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden

Suriname krijgt zondag 13 september te maken met warmte die door de hoge luchtvochtigheid kan aanvoelen als 37 tot 40 graden. Vooral in de middag kunnen de omstandigheden benauwd en vermoeiend worden. Het Nationaal Meteorologisch Centrum waarschuwt in zijn weersverwachting voor lichte tot matige hittestress.

De waarschuwing gaat gepaard met het advies om voldoende water te drinken, zware lichamelijke inspanning tijdens de warmste uren te beperken en langdurige blootstelling aan de zon te vermijden. De gevoelstemperatuur ligt aanzienlijk hoger dan de verwachte luchttemperatuur, die overdag ongeveer 33 tot 34 graden bereikt.

De ochtend verloopt in het hele land naar verwachting overwegend rustig, maar wel warm en vochtig. Later op de dag komt er meer bewolking. In delen van het binnenland kunnen vooral in de middag en avond enkele lichte regenbuien vallen.

Voor onder meer Paramaribo, Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie vermeldt de gebiedsverwachting een maximumtemperatuur van 34 graden. Ook in Para en Brokopondo kan het zo warm worden. Voor Marowijne, Coronie en Sipaliwini wordt een maximum van 33 graden aangegeven.

De wind komt uit het oosten tot oostnoordoosten en bereikt snelheden van ongeveer 11 tot 24 kilometer per uur. De verwachting geldt tot zondagavond 19.30 uur.