Soepe Koese wint overall en bemachtigt Pro Card tijdens Olympia Amateur Latinoamérica

Bodybuilder Soepe Koese heeft zaterdagmiddag in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, een historische prestatie geleverd. Hij behaalde de eerste plaats in zijn gewichtsklasse tot 80 kilogram tijdens de NPC Worldwide Olympia Amateur Latinoamérica 2026.

Door zijn overwinning plaatste de bodybuilder van Suriname zich voor de overall competitie, waarin hij streed om zijn ultieme doel: het behalen van de felbegeerde Pro Card.

Na een zenuwslopende strijd wist de Surinaamse bodybuilder ook de overall titel op zijn naam te schrijven. Daarmee bemachtigde hij zijn Pro Card en zette hij een belangrijke stap in zijn carrière als professioneel bodybuilder.

Koese wist daarbij concurrenten uit zowel de lichtere als zwaardere gewichtsklassen achter zich te laten. Daarmee mag hij zich de overall winnaar noemen en heeft hij zijn naam definitief in de Surinaamse bodybuildinggeschiedenis geschreven.

Met deze overwinning is het bewijs geleverd dat doorzettingsvermogen, discipline en geloof in een doel tot grote prestaties kunnen leiden.

Namens Muscle Camp wordt met trots gereageerd op de prestatie van Koese. Ook zijn coach en steunpilaar Hans Djarkasi wordt bedankt voor zijn begeleiding en ondersteuning.