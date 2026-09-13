SLM-vlucht uit Amsterdam kon niet meteen landen omdat drugshond bos inrende

De SLM-vlucht PY993 vanuit Amsterdam heeft vandaag enige tijd in de lucht moeten cirkelen voordat het toestel kon landen op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven in Suriname. Aanleiding hiervoor was dat een drugshond van de Surinaamse politie het bos was ingerend.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een zoekactie naar de viervoeter werd ingesteld. Daardoor waren de landingsbaan en het omliggende gebied tijdelijk niet vrij voor een landing en moest het toestel in de lucht wachten.

Nadat de hond was teruggevonden, werd de baan weer vrijgegeven. De ingehuurde Airbus A340 van Universal Sky Carrier kon vervolgens veilig landen.

Voor zover bekend heeft het incident geen gevolgen gehad voor de veiligheid van de passagiers en bemanning.