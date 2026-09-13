Sharman verwijt Adhin mee te debatteren onder mom van vergaderen leiden; hekelt ook laatkomers in DNA

Het parlement van Suriname is vanaf 8 september met reces. VHP-parlementariër Dew Sharman is kritisch over de wijze waarop DNA-voorzitter Ashwin Adhin het afgelopen vergaderjaar leiding heeft gegeven aan de vergaderingen. Volgens Sharman mengt de voorzitter zich soms te veel in inhoudelijke debatten, terwijl hij als voorzitter boven de partijen moet staan.

“Ik vind dat de voorzitter van De Nationale Assemblee vaak in de verleiding komt om zelf in de debatten te participeren. En hij is natuurlijk creatief genoeg om dat op een wijze te doen, waardoor het lijkt alsof hij dan leiding geeft aan de vergadering. Maar als je kijkt naar het inhoudelijke en de wijze waarop hij die discussie in een bepaalde richting probeert te krijgen, dan is dat participeren in een debat.

En ik denk dat dat conform wat gangbaar is, conventie is en verwoord is in het ordereglement, niet zo mag zijn. Op het moment dat een voorzitter de vergadering leidt, moet die boven de partijen staan. Of het nu links of rechts is, je moet correct blijven handelen. En als je wenst in de debatten te participeren, dan moet je in de zaal komen zitten”, aldus Sharman in een interview op TBN.

Sharman is ook kritisch over de late aanvang van vergaderingen van De Nationale Assemblee (DNA). Hoewel hij erkent dat hij in zijn loopbaan als parlementariër nog nooit heeft meegemaakt dat een vergadering exact op het aangekondigde tijdstip begon, wijst hij onder meer op fractiediscipline, planning en de houding van individuele parlementariërs als factoren die hierbij een rol spelen.

Volgens de VHP’er zorgt de late aankomst van leden er bovendien voor dat het vereiste quorum niet tijdig wordt gehaald, waardoor vergaderingen pas uren later kunnen aanvangen.

“Het heeft met allerlei zaken te maken, maar primair heeft het ook te maken met de attitude van individuele leden. Het heeft ook te maken met de fractiediscipline. Ook in mijn fractie zie ik mensen laat komen. Af en toe ben ik er ook laat, maar niet zo vaak. Het heeft ook te maken met logistieke redenen. Mensen die van ver moeten komen. Daar moet beter gepland worden.

Maar ik denk dat we allemaal tot het besef moeten komen dat wij hier komen om te werken. We moeten werken en presteren, want daarvoor worden we betaald. Dat is ook wat de verwachting is van de grote samenleving”, zei Sharman.