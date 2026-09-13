Politie neemt tientallen bromfietsen in beslag aan de Wilhelminastraat

De politie heeft vannacht korte metten gemaakt met storende bromfietsers aan de Wilhelminastraat in Suriname.

De wetsdienaren hebben tientallen rijtuigen in beslag genomen en door een sleepdienst laten afvoeren. Een bewaker van een handelszaak zegt aan Waterkant.Net dat het om meer dan 50 bromfietsen gaat.

De politie heeft naast de controle van de uitlaatpijpen ook de bescheiden en kentekenplaten van de bromfietsen gecontroleerd. Daarbij is gebleken dat de bescheiden van veel rijtuigen niet in orde zijn.

Door de week en vrijwel elk weekend verzamelen grote groepen mensen zich met hun auto’s, e-bikes en bromfietsen op verschillende plekken aan de Wilhelminastraat.

Veel van de aanwezigen veroorzaken overlast in de omgeving door hun gedragingen, zoals geluidsoverlast, illegale races, openbaar alcoholgebruik en het achterlaten van vuil bij woningen en bedrijven.