Opnieuw glasvezel vernield in Wanica, dit keer aan de Bomaweg

In Suriname is opnieuw melding gemaakt van vernieling van glasvezelinfrastructuur. De politie van Santo Boma kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.05 uur een melding binnen van beschadiging aan de Bomaweg, op de hoek met Leiding 14.

Na de melding werd de Surinaamse politie ingeschakeld. Over de precieze omvang van de vernieling en de manier waarop de glasvezel is beschadigd, zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk of de schade heeft geleid tot uitval van internet- of andere communicatiediensten in de omgeving.

Het incident trekt de aandacht omdat Suriname de afgelopen maanden vaker is geconfronteerd met moedwillige beschadiging van glasvezelkabels. Telesur liet eerder weten dat het netwerk herhaaldelijk doelwit was geworden van vandalisme. In juli werd gemeld dat in 2026 al meer dan tien gevallen van opzettelijke beschadiging van glasvezelkabels en telecominstallaties waren geregistreerd.

De zaak kreeg vorige maand nog een opmerkelijke wending toen twee mannen werden aangehouden in het onderzoek naar vernielingen van glasvezelkabels van Telesur. Zij werden onder meer in verband gebracht met een vernieling in Wanica. In een van de twee in beslag genomen voertuigen trof de politie toen maskers, handschoenen en een kabelknipper aan. De recherche hield daarbij rekening met de mogelijke betrokkenheid van meer personen.

Of de vernieling van zondagochtend aan de Bomaweg enig verband houdt met de eerdere zaken, is op dit moment niet bekend. Er zijn vooralsnog ook geen mededelingen gedaan over mogelijke verdachten of het motief achter de nieuwste beschadiging.

Nadere bijzonderheden over de vernieling aan de Bomaweg worden nog verwacht.