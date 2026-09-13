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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man wordt wakker en ontdekt dat bromfiets is gestolen

KAM Thuiszorg

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Een man kreeg vanmorgen de schrik van zijn leven toen hij wakker werd bij zijn woning aan de Brielleweg in Suriname. Hij ontdekte dat zijn bromfiets, die naast het huis was geparkeerd, afgelopen nacht iets na 03.15 uur was gestolen.

De diefstal en de verdachte zijn duidelijk vastgelegd op beveiligingscamera’s. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie van Santodorp.

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Een ieder die informatie heeft over de verdachte wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van Santodorp via de telefoonnummers 485240 en 485250, het alarmnummer 115 of met de benadeelde via 8871735.

De persoon die de gouden tip geeft, wordt beloond.

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