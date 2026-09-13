iPhone-kopers betalen voorschotten maar telefoons worden niet geleverd

Twee kopers betaalden een voorschot voor een iPhone die vervolgens niet werd geleverd. Het geld belandde op de bankrekening van een man die deze naar eigen zeggen beschikbaar had gesteld aan zijn zoon en diens vriendin. Het koppel verklaart dat het de bedragen omzette in Amerikaanse dollars en doorstuurde naar een ‘werkgever’ die inmiddels niet meer bereikbaar zou zijn.

In de zaak werden drie personen aangehouden. De rekeninghouder, M.N., mocht na verhoor vertrekken. Zijn zoon J.M. en diens vriendin A.M. zijn in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.

Het onderzoek begon na twee afzonderlijke aangiften van oplichting en verduistering. Via Facebook waren een iPhone 15 Pro Max en een iPhone 13 Pro Max aangeboden. Belangstellenden kregen vervolgens via WhatsApp een rekeningnummer bij de Finabank op naam van M.N. toegestuurd om te betalen.

De twee benadeelden maakten grote bedragen in Surinaamse dollars over als voorschot. Toen de telefoons niet werden geleverd, stapten zij naar de politie. De precieze bedragen zijn niet bekendgemaakt.

Medewerkers van de inlichtingendienst brachten M.N. samen met het Regio Bijstand Team Paramaribo in beeld en hielden hem woensdag 9 september aan. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat zijn zoon en diens vriendin voor een onlinebedrijf werkten en grote bedragen aan salaris zouden ontvangen. Daarvoor had hij zijn rekening ter beschikking gesteld.

De afdeling Fraude riep daarop het koppel op en hield beiden eveneens aan. Zij bevestigden de verklaring over het gebruik van de rekening en verklaarden met de ontvangen bedragen Amerikaanse dollars te hebben gekocht. Die zouden vervolgens naar een walletadres van hun werkgever zijn overgemaakt.

Volgens het tweetal werkten zij sinds juni 2026 zonder salaris te hebben ontvangen. De werkgever zou sinds eind juni niet meer bereikbaar zijn. Wie achter deze werkgever schuilgaat en hoe de werkzaamheden precies verband hielden met de aangeboden telefoons, wordt in de bekendgemaakte informatie niet toegelicht.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is het koppel vastgezet op verdenking van oplichting, verduistering, medeplegen en medeplichtigheid daaraan. M.N. werd na zijn verhoor heengezonden.