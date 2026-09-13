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In goot aangetroffen lichaam bij Eurekaprojekt is van 53-jarige vermiste man

KAM Thuiszorg

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Lichaam in goot bij Eurekaprojekt is van vermiste 'Gollie' (53)
De 53-jarige Nizamali Oemarali beter bekend als ‘Gollie’

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Het lichaam dat zondagmiddag 6 september door hengelaars werd gevonden in een goot bij het Eurekaprojekt in Suriname, is van de 53-jarige Nizamali Oemarali. De man, beter bekend als ‘Gollie’, werd sinds 2 september vermist.

Oemarali was die dag van huis vertrokken en niet teruggekeerd. Volgens het verspreide vermissingsbericht had hij aangegeven mogelijk naar een zorginstelling te gaan. Hij woonde aan de Tweekinderenweg in Blauwgrond, te Paramaribo-Noord.

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De hengelaars ontdekten zijn lichaam aan het einde van het Eurekaprojekt, nabij winkel Dihal. Zij namen een onaangename geur waar en gingen op onderzoek uit. Het stoffelijk overschot verkeerde al in een vergevorderde staat van ontbinding, zoals eerder gemeld.

Na de ontdekking sloegen de hengelaars alarm. Agenten kwamen ter plaatse en een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De politie van Kwatta nam het lichaam in beslag voor onderzoek. De identiteit van de overledene was toen nog onbekend.

Over de doodsoorzaak en de omstandigheden waaronder Oemarali is overleden, zijn nog geen nadere bijzonderheden bekendgemaakt.

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