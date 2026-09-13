Breeveld roept DNA-leden op om een einde te maken aan ‘kinderachtig gedrag’

Oud-DOE-parlementariër Carl Breeveld roept de 51 leden van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) op om een einde te maken aan wat hij omschrijft als ‘kinderachtig gedrag’ binnen het parlement. Volgens hem moet het parlement zich meer richten op het uitvoeren van zijn werkzaamheden en het verantwoord omgaan met publieke middelen.

“Ik vind dat we nog te veel ‘show’ hebben in het parlement. En show is soms voor een keertje een beetje leuk, maar ik heb er altijd naar gestreefd dat de vergaderingen op tijd begonnen. Ik heb altijd gelijk getekend als ik kwam. En alle parlementariërs moeten dat simpel doen. Want alle parlementariërs worden betaald om te vergaderen.

Dus ik wil als gewezen parlementariër een oproep doen: laten we een keertje stoppen met het niet tekenen…alleen maar zodat vergaderingen niet door kunnen gaan of omdat je vindt dat de andere partij moet zorgen voor quorum. Dat zijn allemaal van die kinderachtige dingen die een keertje moeten stoppen. Omdat het gaat om miljoenen die van de samenleving worden ingezet, zodat het parlement haar werk kan doen. Al deze politieke spelletjes leveren ons op termijn niets op”, zei Breeveld in een interview op TBN.

De oud-parlementariër benadrukt dat hij noch de kant van de coalitie, noch die van de oppositie in deze gaat kiezen, omdat alle 51 parlementariërs zijn gekozen om het land te gaan vertegenwoordigen, de regering te controleren en er vooral voor te zorgen dat het volk goed vertegenwoordigd is. “Al die 51 hebben dezelfde verantwoordelijkheid, hebben dezelfde vergoeding en dezelfde stoelen in het parlement”, stelt hij.

Breeveld vindt ook dat er daarnaast voor moet worden gezorgd dat de kwaliteit van het college omhoog gaat. Bij sommige parlementariërs merkt hij wel dat die zich goed voorbereiden en een degelijk debat voeren. Anderen hoort hij en ziet hij nooit, terwijl er een paar zijn die speciaal naar ’s Landsvergaderzaal komen om ‘show’ te maken en de boel aan de gang te krijgen.

“Dan wordt het een hele heisa over en weer. Het is tijdverlies. Tijdverlies! Laten we constructiever zijn en denken in de termen van kwaliteit, produceren en feiten neerzetten”, aldus Breeveld.