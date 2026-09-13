Bestuurder (21) valt in slaap achter stuur en rijdt EBS-mast doormidden

Een 21-jarige automobilist is vrijdagavond aan de Leiding 7A in Suriname tegen een elektriciteitsmast gereden nadat hij naar eigen zeggen achter het stuur in slaap was gevallen. De botsing was zo hevig dat de EBS-mast in tweeën brak.

De bestuurder, P.S., reed met een grijze Toyota Corolla Spacio over de Leiding 7A in de richting van de Pt. Krishnapersad Kedhoeweg. Ter hoogte van perceelnummer 127 verloor hij de macht over het stuur en botste vervolgens tegen EBS-mast L7A27.

Volgens de politie van Leiding 9A werd de automobilist tijdens een surveillance in de omgeving aangetroffen. Hij bleef bij het ongeval ongedeerd.

Bij de bestuurder werden geen tekenen van dronkenschap waargenomen. Controle wees daarnaast uit dat hij over een geldig rijbewijs beschikte. Ook het voertuig was gekeurd en verzekerd.

Door de klap liep de EBS-infrastructuur aanzienlijke schade op: de geraakte mast brak volledig in twee delen. De Energie Bedrijven Suriname werden ingeschakeld en namen ter plaatse de noodzakelijke maatregelen.

De Surinaamse politie onderzoekt verder hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.