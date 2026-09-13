140 meter extra kade: Jules Sedney Haven bereidt zich voor op oliesector

De Dr. Jules Sedney Haven krijgt een nieuwe kade van 140 meter lang met een draagvermogen van 20 ton per vierkante meter. De uitbreiding moet de haven voorbereiden op de toenemende logistieke en maritieme vraag vanuit de offshore olie- en gassector. Woensdag 9 september is de eerste heipaal geslagen.

Daarmee begint een nieuwe uitvoeringsfase van het project, meldt N.V. Havenbeheer Suriname. Het contract voor de aanleg werd op 24 juli 2026 ondertekend. Daarna zijn voorbereidende werkzaamheden verricht om het heien mogelijk te maken.

De bouw is gegund aan Haukes Construction N.V. en Hakrinbank N.V. verzorgt de financiering. Voor het project wordt een uitvoeringsduur van twaalf maanden genoemd. Het investeringsbedrag is niet bekendgemaakt.

Met de extra kade moet de haven meer capaciteit krijgen om toekomstige activiteiten op te vangen. De ontwikkeling van de olie- en gassector op zee vergroot de behoefte aan havenvoorzieningen en logistieke ondersteuning. De uitbreiding is bedoeld om daarop vooruit te lopen.

Bij de uitvoering is bewust gekozen voor samenwerking met lokale partners en leveranciers. Daarmee moet de investering ook ruimte bieden aan Surinaamse bedrijven en professionals om hun kennis en ervaring in te zetten bij de ontwikkeling van de haven.

General manager Andreas Talea en zijn team spreken hun vertrouwen uit in een voortvarende uitvoering. De nieuwe kade moet uiteindelijk zowel de operationele mogelijkheden als de positie van de haven binnen de economische ontwikkeling van Suriname versterken.