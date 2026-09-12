Vrouw gebruikt kasgeld van twee deelnemers zelf: aangehouden na vrijwillige melding

Twee deelnemers aan een kasgeldsysteem kregen eind augustus hun afgesproken uitbetaling niet, terwijl tussenpersoon A.C. hun geld volgens het onderzoek al had ontvangen. Zij zou de bedragen voor zichzelf hebben gebruikt. De vrouw is woensdag 9 september aangehouden nadat zij zich vrijwillig bij de afdeling Fraude had gemeld, meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

De zaak kwam aan het rollen door twee afzonderlijke aangiften van verduistering. De benadeelden, M.K. en N.P., namen via A.C. deel aan het kasgeldsysteem. Het beheer daarvan lag bij haar tante.

Volgens de gemaakte afspraken zouden beide deelnemers eind augustus 2026 hun kasgeld ontvangen. Die betaling bleef echter uit. Bij het verdere onderzoek kwam naar voren dat A.C. de voor hen bestemde bedragen in Surinaamse dollars in ontvangst had genomen, maar niet aan hen had doorgegeven.

De verdenking is dat zij het geld voor eigen doeleinden heeft aangewend. Hoeveel geld de twee deelnemers tegoed hadden, is niet vermeld.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is A.C. in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de verduistering duurt voort.