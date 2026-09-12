Vis naar de VS, oliekennis uit Venezuela: Simons en Rodríguez verbreden samenwerking

Een visserijovereenkomst met Venezuela moet Suriname volgens de Venezolaanse president Delcy Rodríguez helpen tandbaars en rode snapper te leveren voor export naar de Verenigde Staten en andere landen. Tegelijk biedt Venezuela kennis voor de ontwikkeling van de Surinaamse olie- en gassector aan. De afspraken maken deel uit van een bredere samenwerking die vrijdag 11 september met de ondertekening van verschillende overeenkomsten werd versterkt.

Dat blijkt uit twee persberichten van de Communicatie Dienst Suriname over het officiële bezoek van Rodríguez, dat op uitnodiging van president Jennifer Simons plaatsvond. De samenwerking bestrijkt naast energie en visserij ook landbouw, luchtvaart, toerisme en onderwijs. Hoe de visserijafspraak precies wordt uitgevoerd en welke hoeveelheden vis ermee gemoeid zijn, wordt niet toegelicht.

Voor de olie- en gassector stelt Venezuela zijn ervaring met exploratie en productie beschikbaar. Opleiding en kennisoverdracht moeten onder meer plaatsvinden via Intevep en de Venezolaanse Universiteit voor Koolwaterstoffen. Simons benadrukt daarbij dat Suriname niet alleen technische kennis nodig heeft, maar ook kan leren van de ervaring van het land. Zij wijst tegelijk op het belang van het voorkomen van een te grote afhankelijkheid van één economische sector.

Meer eigen voedsel produceren is een andere inzet. Simons noemt de Venezolaanse voedselzelfvoorziening als een relevant voorbeeld voor Suriname. De landbouwafspraken richten zich onder meer op voedselzekerheid, het afstemmen van sanitaire en fytosanitaire regels, dierlijke genetica en regeneratieve landbouw.

Ook de verbindingen tussen de landen moeten beter. Rodríguez stelt dat de regio sterker verbonden is met het noorden dan met de eigen buurlanden. Commerciële luchtverbindingen en samenwerking in het zeevervoer moeten handel en toerisme ondersteunen. Een concrete startdatum voor vluchten wordt niet genoemd. Simons ziet daarnaast mogelijkheden voor reizen waarbij toeristen meerdere landen bezoeken, met het Surinaamse regenwoud en cultureel erfgoed als trekpleisters.

De samenwerking kan ook gevolgen krijgen voor studenten. Venezuela wil Surinamers mogelijkheden bieden om geneeskunde te studeren aan de Latijns-Amerikaanse Universiteit voor Geneeskunde. Verder zijn afspraken gemaakt over landbouw, technologie en beroeps- en technische opleidingen. Aantallen studieplaatsen en toelatingsvoorwaarden staan niet in de berichten.

Simons pleit bovendien voor een betere beheersing van het Spaans. Volgens haar merkt Suriname bij continentale organisaties dat de vertrouwdheid met Nederlands en Engels niet volstaat om overal gemakkelijk aansluiting te vinden. Vanaf januari 2027 wil Suriname als voorzitter van CARICOM ook mogelijkheden benutten om de samenwerking met Venezuela op regionaal en multilateraal niveau te versterken.