Ruzie over behandeling familielid ging vooraf aan fatale steekpartij te Galibi

Een ruzie nadat een familielid op zijn gedrag was aangesproken, ging vooraf aan de dodelijke steekpartij in Christiaankondre te Galibi. De 40-jarige verdachte Jimmy A. wordt ervan verdacht de 70-jarige echtgenoot van zijn tante, Philippus Groenberg, tijdens het borrelen een fatale steek in de rug te hebben toegebracht.

Deze nadere informatie over het incident van woensdag 9 september komt van het Korps Politie Suriname. Volgens het voorlopige onderzoek zaten Groenberg en Jimmy samen te borrelen toen een andere neef erbij kwam. Groenberg sprak deze neef aan op zijn gedrag, waarna een woordenwisseling ontstond tussen hem en Jimmy. Welk gedrag aanleiding gaf tot de opmerkingen, wordt niet vermeld.

Volgens een eerder politiebericht zou Jimmy na de woordenwisseling zijn vertrokken en kort daarna met een mes zijn teruggekeerd. In de aanvullende informatie wordt beschreven dat hij op een onbewaakt moment een scherp voorwerp pakte en zijn oom in de rug stak.

Groenberg zakte na de steek in elkaar en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een arts stelde zijn dood vast. Omstanders wisten Jimmy direct te overmeesteren en droegen hem over aan de politie, die hem in de boeien sloot.

De politie van Albina werd telefonisch over het incident geïnformeerd. Ook medewerkers van de afdelingen Kapitale Delicten en Forensische Opsporing gingen naar de locatie om onderzoek te doen.

Jimmy werd donderdag 10 september voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd besloten hem in te sluiten op verdenking van moord, doodslag, zware mishandeling met voorbedachte rade en zware mishandeling. Hij zou al eerder vast hebben gezeten.

Het lichaam van Groenberg is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De afdeling Kapitale Delicten zet het onderzoek voort.