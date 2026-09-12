Nieuw goudresultaat in Suriname: bedrijf wil later dit jaar gaan boren bij Lawatino

Een nieuw onderzoeksresultaat geeft aanleiding om verder naar goud te zoeken in het zuidoosten van Suriname. Bij het Lawatino-project is in een monster een goudgehalte van 39,55 gram per ton gemeten. Het bedrijf achter het onderzoek wil later dit jaar boorapparatuur naar het gebied brengen om beter te kunnen vaststellen wat er onder de grond zit.

Dat meldt Sranan Gold in zijn bedrijfsbericht van 10 september. Het onderzochte materiaal werd over een lengte van één meter verzameld op een plek die de ‘101 Zone’ wordt genoemd. Omgerekend betekent het resultaat dat duizend kilo materiaal met hetzelfde gehalte 39,55 gram goud zou bevatten. Het betekent dus niet dat daadwerkelijk een ton materiaal is onderzocht of dat overal evenveel goud zit.

Ook op een tweede plek, de Bodoe Zone, is goud aangetroffen. Daar werd over vier meter een gehalte van 1,29 gram per ton gemeten. Andere monsters leverden lagere waarden op. De hoeveelheid goud verschilt daarmee per onderzochte plek.

De twee zones liggen ongeveer anderhalve kilometer uit elkaar. Onderzoekers graven nu sleuven en nemen op verschillende punten daartussen monsters. Zo willen zij ontdekken waar het goud precies voorkomt en hoe groot het gebied met goudhoudend materiaal mogelijk is. In de omgeving zijn ook sporen van vroegere kleinschalige goudwinning aanwezig.

Eerder werd in een afzonderlijk, geselecteerd gesteentemonster al een gehalte van 101,5 gram goud per ton gemeten. Zulke losse resultaten zeggen echter niet hoeveel goud het hele terrein bevat. Het project beslaat 18.468 hectare, waarvan volgens directeur Oscar Louzada tot nu toe slechts een klein deel is onderzocht.

Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat het gesteente sterk is verweerd. Daardoor is het lastig monsters te nemen die een goed beeld van de omgeving geven. Ook staat nog niet vast hoe breed de goudhoudende lagen werkelijk zijn. De verzamelde monsters worden onderzocht door het onafhankelijke laboratorium Filab in Paramaribo.

Het bedrijf streeft ernaar eind 2026 boorapparatuur naar Lawatino te brengen. Of dat lukt, hangt onder meer af van de verdere onderzoeksresultaten en de praktische voorbereiding. De huidige vondsten geven reden om verder te zoeken, maar tonen nog niet aan dat er voldoende winbaar goud aanwezig is voor een rendabele mijn.