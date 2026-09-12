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Man beschoten op goudconcessie Snesi Bergi-gebied

KAM Thuiszorg

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Man schiet met vuistvuurwapen

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Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij op een goudconcessie bij Snesi Bergi in Suriname. Het slachtoffer werd door een kogel in zijn linkerarm geraakt.

Volgens de eerste informatie zou de schutter een bekende in het gebied zijn. Hij zou met een vuistvuurwapen hebben geschoten. Over de aanleiding voor het schietincident zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend.

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Het slachtoffer werd voor medische hulp overgebracht naar Zorg en Hoop. Van daaruit werd hij verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Het is nog niet bekend of de vermoedelijke schutter is aangehouden. De politie van Brokopondo onderzoekt de toedracht.

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