Man (42) dreigt ex-vrouw én zeven kinderen te doden en daarna zichzelf

Een 42-jarige man is in Suriname aangehouden nadat hij volgens de aangifte ernstige doodsbedreigingen zou hebben geuit richting zijn ex-vrouw en hun zeven kinderen. De man zou via spraakberichten hebben gedreigd hen allemaal om het leven te brengen en vervolgens zelfmoord te plegen.

De vrouw stapte op 21 augustus 2026 naar de Surinaamse politie nadat zij de bedreigende berichten van haar voormalige partner had ontvangen. Volgens haar bleef het niet bij dreigementen aan haar adres: ook de zeven kinderen die zij samen hebben, zouden door de man met de dood zijn bedreigd.

De situatie zou bovendien niet uitsluitend via berichten zijn geëscaleerd. De verdachte zou zich meerdere keren naar de woning van zijn ex-vrouw hebben begeven. Daar zou hij zich agressief hebben gedragen en flink tekeer zijn gegaan.

Uit het voorlopige politieonderzoek komt naar voren dat de man moeite zou hebben met het einde van de relatie. Zijn ex-vrouw had de relatie beëindigd, wat hij volgens de eerste bevindingen niet zou kunnen verwerken.

De politie van Paranam meldt dat D.D.R. op dinsdag 8 september 2026 is aangehouden. Na zijn arrestatie werd hij in verzekering gesteld op verdenking van bedreiging.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.