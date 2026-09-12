Jogi: “Hoofdbestuur VHP moet het zover krijgen dat we met één lijst komen”

Hoewel er meerdere personen zijn die volgend jaar een gooi kunnen doen naar het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), vindt parlementariër en hoofdbestuurslid Mahinder Jogi dat er vanuit het hoofdbestuur van de partij toch toegewerkt moet worden naar één consensuslijst.

“Het is de taak van het bestuur om te streven naar maximale eenheid en maximale consensus. Maar wanneer er mensen zijn die willen afwijken van het gebruik maken van de partijregels, dan kan je ze niet tegenhouden. Het zou goed zijn wanneer het hoofdbestuur het zover kan krijgen dat we met één lijst komen. En dat we voor de verkiezingen reeds die grote eenheid realiseren”, zei Jogi in het programma To The Point op Apintie tv.

De parlementariër voerde aan dat het voor eenieder duidelijk moet zijn dat er slechts één ambitie is, namelijk een grote VHP. “Wanneer iedereen zich achter die ambitie kan scharen, dan hebben we dat probleem opgelost”, stelt de VHP’er.

Jogi heeft eerder reeds op meerdere momenten zijn voorkeur uitgesproken voor het kiezen van Ganeshkoemar Kandhai als nieuwe VHP-voorzitter. Hij benadrukt wederom dat Kandhai, die al meer dan tien jaren partijsecretaris is, verschillende functies heeft bekleed en hiermee een indrukwekkende staat van dienst heeft.

“We moeten denken aan de beste persoon. De persoon met de meeste kwaliteiten, eigenschappen en kenmerken. De persoon die een goede leider moet zijn. Rustig en stil zijn betekent niet dat je dom of een bobo bent. Wanneer ik nu kijk naar het veld, dan heeft hij het beste cv. Het is nu aan Kandhai om te zeggen of hij ervoor wil gaan of niet. Het is aan hem om te tonen dat hij draagvlak heeft.

En wanneer er meer mensen zijn die voorzitter willen worden, dan moeten ze wel even kijken wat ze in zich herbergen… maatschappelijk en politiek”, aldus Jogi.