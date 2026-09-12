Hooghart: “De arme man wordt gebruikt om de politieke leider naar boven te trekken”

Vakbondsleider en oud-parlementariër Ronald Hooghart is kritisch over de manier waarop de politiek in Suriname omgaat met de belangen van de burgers in het land. Volgens hem wordt de arme man vooral gebruikt om politieke leiders te ondersteunen, terwijl zijn belangen daarna onvoldoende aandacht zouden krijgen.

“Politiek is niet voor de arme man. De arme man wordt gebruikt om de politieke leider naar boven te trekken. Voor de rest kijken ze niet om naar arme mensen”, zei Hooghart op D-TV Express.

De politicus verwijst onder andere naar de goedkeuring van de verhoging van de salarissen van de drie staatsmachten aan het einde van de vorige regeerperiode. Opvallend genoeg heeft geen enkele politicus dit geld geweigerd en zijn deze verhogingen niet teruggedraaid.

“Deng teki eng poti ini deng saka. Ik ga ervan uit dat men had moeten zeggen dat het geen goed ding is, dat het volk geen geld heeft om eten te kopen en dat het terug zou worden gedraaid. Wij hebben als vakbeweging altijd gezegd: het gelijkheidsbeginsel. Die verhoudingen moeten kloppen. Welke verhouding heb je als die ene man 130.000 SRD krijgt en die andere man nauwelijks 3.000 SRD?”, aldus Hooghart.