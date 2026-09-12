Gemaskerde mannen bestormen schietend OWOS-terrein: bondslid beroofd van gouden ketting

De Surinaamse politie heeft in een officieel bericht meer bekend gemaakt over de bizarre schietpartij donderdagavond 10 september op het terrein van de Ogem Werknemers Organisatie Suriname (OWOS) aan de Drambrandersgracht in Paramaribo.

Volgens het voorlopige onderzoek arriveerden drie gemaskerde en gewapende mannen in een grijs voertuig zonder kentekenplaat. Zij parkeerden aan de straatzijde op het parkeerterrein van het bondsgebouw, stapten uit en begaven zich schietend op het terrein waar het OWOS-bondsgebouw staat.

Terwijl daar een bondsvergadering van de EBS gaande was, grepen zij het 30-jarige bondslid Earl Ceder vast. De mannen sleurden hem vervolgens naar de straatzijde, naast hun voertuig. Daar mishandelden zij hem en rukten zijn gouden halsketting weg.

Het slachtoffer slaagde erin zich los te rukken en weg te rennen. Tijdens zijn vlucht schoten de drie verdachten op hem, waarbij hij in zijn rechterbovenbeen werd geraakt. Hij werd op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht voor medische behandeling.

De daders reden na het geweld met hoge snelheid weg. Zij zijn nog voortvluchtig.

Bureau Herman Gooding ontving omstreeks 22.12 uur de melding van de schoten en stuurde agenten naar de locatie voor onderzoek. De zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt KPS.

Het slachtoffer Earl Ceder was eerder op de dag live bij D-TV Express (foto). De zender bezocht het OWOS-terrein en interviewde daar meerdere bondsleden, onder wie Ceder. Slechts enkele uren na dat gesprek raakte hij gewond bij de schietpartij.

De Bond van Veiligheidsagenten voor Hoogwaardigheidsbekleders PLUS (B.V.H. PLUS) veroordeelt het geweld bij het OWOS-gebouw op 10 september en roept op tot een onafhankelijk, grondig en transparant onderzoek. De bond waarschuwt ervoor het schietincident zonder deugdelijke onderbouwing als een roofoverval te bestempelen en vindt dat de toedracht, betrokkenheid en motieven zorgvuldig moeten worden vastgesteld. Mocht blijken dat sprake was van een gerichte actie, dan moet ook worden onderzocht wie daarvoor opdracht heeft gegeven. B.V.H. PLUS benadrukt geen partij te kiezen of oordeel over schuld uit te spreken, wijst intimidatie en geweld tegen vakorganisaties en werknemers af en betuigt medeleven met het bestuur en de leden van OWOS.