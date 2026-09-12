Burenruzie om verdwenen geld loopt uit op vechtpartij met gewonden

Een burenruzie aan de Habibweg in Suriname is woensdagavond uit de hand gelopen nadat een geldbedrag uit een woning zou zijn weggenomen. De kwestie mondde uiteindelijk uit in een vechtpartij, waarbij twee mannen verwondingen opliepen.

Vernomen wordt dat de 21-jarige onderneemster S.P. eerder die dag ontdekte dat SRD 3.500 uit haar handtas, die zich in haar slaapkamer bevond, was verdwenen. Ze was van huis vertrokken om boodschappen te doen. Bij thuiskomst zou haar jongere broer haar hebben verteld dat hij buurman Nigel uit de woning had zien rennen met geld in zijn hand.

Toen Nigel later op het erf verscheen, werd hij door de vriend van S.P. geconfronteerd met de kwestie. Volgens de aangeefster werd het verdwenen geld vervolgens uit de schoudertas van Nigel gehaald. Hij ontkende echter het geld te hebben gestolen.

Daarmee was de ruzie niet voorbij. Nigel zou bedreigende uitlatingen richting de familie hebben gedaan en hebben geëist dat zij zouden verhuizen. Ook zou hij stenen voor de inrit hebben geplaatst, waardoor voertuigen daar niet meer konden parkeren. Vervolgens zou hij een stuk hout hebben gepakt en hebben gedreigd mensen te mishandelen, te vermoorden of te laten verongelukken.

Later op de avond probeerde E.P. de stenen bij de inrit te verwijderen. Volgens zijn verklaring werd hij daarbij door Nigel aangevallen met een ijzeren staaf. E.P. liep hierdoor een verwonding op aan de linkerzijde van zijn hoofd.

E.P. zou daarop een stuk hout hebben gepakt en Nigel daarmee op zijn linkerarm hebben geslagen. Vervolgens vluchtte hij de woning in en werd de politie ingeschakeld.

De wetsdienaren troffen bij aankomst beide jongemannen aan en constateerden bij beiden zichtbaar letsel. De ijzeren staaf en het stuk hout waarmee zou zijn geslagen, werden echter niet aangetroffen.

De Surinaamse politie bracht N.K. (26) en E.P. over naar het bureau. Beide verdachten zijn na verhoor heengezonden.