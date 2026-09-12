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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Breeveld over KPS: ‘beloning van goede prestaties en aanpak rotte appels’

KAM Thuiszorg

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Oud-DOE-parlementariër Carl Breeveld vindt dat het negatieve beeld dat in de samenleving over het Korps Politie Suriname (KPS) bestaat, moet worden doorbroken. Volgens hem moet het KPS een instituut zijn waar integriteit centraal staat en politiemedewerkers betrouwbaar en onkreukbaar handelen.

De oud-parlementariër hoopt daarom dat de rotte appels bij het KPS er inderdaad uit worden gehaald, waardoor de Surinaamse politie weer een goede naam heeft. Daarnaast moet er ook voor worden gezorgd dat mensen die op een positieve manier presteren juist een waardering krijgen.

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“Waardoor het goede beloond wordt en het verkeerde wordt afgestraft. Het korps moet een modelkorps zijn voor de hele samenleving. We moeten op kunnen kijken naar de politie. Het moet een instituut zijn waar we op kunnen rekenen. Een instituut waarbij je kunt zeggen dat het is gedisciplineerd, de integriteit is hoog en de mensen zijn onkreukbaar.

Dat is noodzakelijk bij de politie, omdat hele grote delen van ons land in corruptie zijn vervallen. En die vele grote delen maken dat mensen ook het vertrouwen verliezen”, zei Breeveld in een interview op TBN.

Hij stelt dat dit het vertrouwen van burgers aantast en dat oneerlijk gedrag niet als norm mag worden gezien. Volgens Breeveld moet juist eerlijk gedrag en correct handelen de standaard zijn, om te voorkomen dat verkeerd gedrag de overhand krijgt.

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