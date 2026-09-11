‘Waar maken jullie je druk om?’ zegt Humberto (60) na kritiek op baby met 37-jarige vriendin

Deze week werd bekend dat Humberto Tan-A-Kiam opnieuw vader wordt en dat zorgt voor veel discussie. De 60-jarige presentator verwacht samen met zijn 37-jarige partner Elise Roodenburg een baby en kreeg vooral vanwege hun leeftijden ook stevige kritiek te verduren.

Volgens het Algemeen Dagblad liet Humberto in zijn podcast weten dat hij zelfs is uitgemaakt voor ‘viespeuk’. Daar wil hij zich echter niet door laten leiden. „Ik leef mijn leven zoals ik dat wil”, aldus de presentator, die zegt gelukkig te zijn met de komst van zijn vierde kind.

Humberto heeft uit zijn vorige relatie al drie kinderen van 29, 27 en 19 jaar. Dat hij op zijn 60ste opnieuw vader wordt, leidde volgens hem tot uitgebreide discussies over de vraag of hij daar niet te oud voor is.

Daar begrijpt hij weinig van. „Waar maken jullie je druk om?”, reageert de Nederlandse mediaman van Surinaamse afkomst, die benadrukt dat er naast de negatieve reacties ook veel positieve berichten zijn binnengekomen.

Humberto en Elise zijn sinds april samen en werkten eerder samen aan de Videoland-documentaire De jacht op de Jaguar, gefilmd in Suriname.